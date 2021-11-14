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Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım konusu nedir, hangi gün?

14.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STAR TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Benim Hayatım dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İlk bölümüyle sevilen dizinin başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak gibi pek çok oyuncu yer alıyor. Peki Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım konusu nedir, hangi gün? İşte merak edilenler...

Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım konusu nedir, hangi gün?

Benim Hayatım dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk bölümüyle sevilen ve çok konuşulan dizinin yayın günü merak konusu oldu. Peki Benim Hayatım oyuncuları kimler?

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak'ın yaptığı Benim Hayatım dizisinin oyuncuları ve hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi her Pazar günü akşam saat 20:00'da STAR TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Savaş Özdemir : Ökkeş
Genco Özak : Ali
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral
Zeynep Kumral : Zehra
Önder Açıkbaş : Vedat
Koray Şahinbaş : Yadigar

BENİM HAYATIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak gibi oyuncuların yer aldığı "Benim Hayatım" dizisinde hayatın bütün zorluklarına rağmen ailesiyle birlikte hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi konu alınıyor.

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