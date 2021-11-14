Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım konusu nedir, hangi gün?

Benim Hayatım dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk bölümüyle sevilen ve çok konuşulan dizinin yayın günü merak konusu oldu. Peki Benim Hayatım oyuncuları kimler?

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak'ın yaptığı Benim Hayatım dizisinin oyuncuları ve hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi her Pazar günü akşam saat 20:00'da STAR TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Savaş Özdemir : Ökkeş

Genco Özak : Ali

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Esra Ronabar : Handan

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Pelin Uluksar : Ahu

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Belgin Şimşek : Heves

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral

Zeynep Kumral : Zehra

Önder Açıkbaş : Vedat

Koray Şahinbaş : Yadigar

BENİM HAYATIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak gibi oyuncuların yer aldığı "Benim Hayatım" dizisinde hayatın bütün zorluklarına rağmen ailesiyle birlikte hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi konu alınıyor.



