Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım konusu nedir, hangi gün?

Benim Hayatım dizisinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk bölümüyle sevilen ve çok konuşulan dizinin yayın günü merak konusu oldu. Peki Benim Hayatım oyuncuları kimler?
Senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak'ın yaptığı Benim Hayatım dizisinin oyuncuları ve hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi her Pazar günü akşam saat 20:00'da STAR TV'de izleyiciyle buluşuyor.
Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;
Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Savaş Özdemir : Ökkeş
Genco Özak : Ali
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral
Zeynep Kumral : Zehra
Önder Açıkbaş : Vedat
Koray Şahinbaş : Yadigar
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak gibi oyuncuların yer aldığı "Benim Hayatım" dizisinde hayatın bütün zorluklarına rağmen ailesiyle birlikte hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi konu alınıyor.
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