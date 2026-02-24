Delikanlı sete çıktı! Sürpriz gelişme: Yayın tarihi belli oldu

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı için bekleyiş sona erdi. OGM Pictures imzalı dizi bugün sete çıktı, yayın tarihiyle ilgili sürpriz detay da ortaya çıktı.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı yapımda Salih Bademci ile Melis Sezen de kadroda bulunuyor.

TAKVİM PLANLANDI!

Kulisleri yakından takip eden Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizi 24 Şubat itibarıyla çekimlere başladı. Eğer planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa Delikanlı, Ramazan Bayramı sonrası Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.