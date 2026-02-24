MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Delikanlı sete çıktı! Sürpriz gelişme: Yayın tarihi belli oldu

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Delikanlı sete çıktı. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı yapımın yayın tarihiyle ilgili dikkat çeken detay ise haberimizde…

Delikanlı sete çıktı! Sürpriz gelişme: Yayın tarihi belli oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı için bekleyiş sona erdi. OGM Pictures imzalı dizi bugün sete çıktı, yayın tarihiyle ilgili sürpriz detay da ortaya çıktı.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı yapımda Salih Bademci ile Melis Sezen de kadroda bulunuyor.

Delikanlı sete çıktı! Sürpriz gelişme: Yayın tarihi belli oldu 1

TAKVİM PLANLANDI!

Kulisleri yakından takip eden Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizi 24 Şubat itibarıyla çekimlere başladı. Eğer planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa Delikanlı, Ramazan Bayramı sonrası Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başrolün gidişi gündemdeydi! İşte reyting sıralamasıBaşrolün gidişi gündemdeydi! İşte reyting sıralaması
Ortalığı karıştıran samimi poz! "Arkadaşız" demişlerdi ama...Ortalığı karıştıran samimi poz! "Arkadaşız" demişlerdi ama...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Delikanlı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.