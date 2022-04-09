Benim Kocam Yapmaz filmi günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. kadın - erkek ilişkileri üzerine olan film komedi türündedir. Peki Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir? Kaç yapımı? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Benim Kocam Yapmaz filminin konusu şu şekildedir:

Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Merve Sevi

Çağkan Çulha

Nurseli İdiz

Şeyla Halis

Kimya Gökçe Aytaç

Wilma Elles

BENİM KOCAM YAPMAZ KAÇ YAPIMI?

Benim Kocam Yapmaz filminin yapım yılı 2020'dir.

