Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir? Kaç yapımı?

Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir? Kaç yapımı?

09.04.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin 9 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer almasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar film ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir? Kaç yapımı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir? Kaç yapımı?

Benim Kocam Yapmaz filmi günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. kadın - erkek ilişkileri üzerine olan film komedi türündedir. Peki Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir? Kaç yapımı? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Benim Kocam Yapmaz filminin konusu şu şekildedir:

Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Merve Sevi
Çağkan Çulha
Nurseli İdiz
Şeyla Halis
Kimya Gökçe Aytaç
Wilma Elles

BENİM KOCAM YAPMAZ KAÇ YAPIMI?

Benim Kocam Yapmaz filminin yapım yılı 2020'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı! Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!
Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...
O fotoğrafın ardındaki yürek burkan hikaye! O fotoğrafın ardındaki yürek burkan hikaye!
Anahtar Kelimeler:
Merve Sevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu

Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu

İlginizi Çekebilir

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.