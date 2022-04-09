Benim Kocam Yapmaz filmi günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. kadın - erkek ilişkileri üzerine olan film komedi türündedir. Peki Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir? Kaç yapımı? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Benim Kocam Yapmaz filminin konusu şu şekildedir:
Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.
Merve Sevi
Çağkan Çulha
Nurseli İdiz
Şeyla Halis
Kimya Gökçe Aytaç
Wilma Elles
Benim Kocam Yapmaz filminin yapım yılı 2020'dir.
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