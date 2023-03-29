Benimki nasıl yazılır? Benimki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin sadece kelime olarak değil aynı zamanda dil bilgisi ve ek olarak da zengin bir yapıya sahip olmasının hem olumlu hem de olumsuz tarafları vardır. Olumlu tarafları, bu zenginliğin Türk dil sisteminin ne kadar geniş, kapsamlı ve köklü olduğunun göstergesi olmasıdır. Olumsuz tarafı ise bu zenginlik Türkçeyi öğrenmeyi zorlaştırabilir ve ana dili olan kişiler bile yazarken ve konuşurken hatalara düşebilir. Ki meselesi de Türkçede sıklıkla hata yapılan meselelerden birisidir. Bunun nedeni de Türkçede üç tane farklı anlamda ve görevde ki olmasıdır.

Benimki nasıl yazılır?

İlgi zamirleri Türkçede aitlik bildirmek için kullanılan eklerden birisidir. İlgi zamiri /ki/ şeklinde yazılır ve bu nedenle genellikle yapım eki olan ki ve bağlaç olan ki ile sıklıkla karıştırılır. İlgi zamiri olan ki aitlik belirtir ve bu anlam yönüyle yapım eki olan ki ve bağlaç olan ki’den ayrılır. Aitlik eki olarak da adlandırılan ilgi zamirleri isim soylu kelimelere eklenir. İlgi zamiri her ne kadar aitlik eki olarak bilinse de eklendiği kelimeye “bir yerde ve zamanda bulunmak ya da bir varlığa ait olmak” anlamı katar. İlgi zamiri olan ki de her zaman bitişik yazılır.

Benimki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Benimki yazımı içerisinde bulunan /ki/ ilgi zamiridir. Bu bağlamda benimki ayrı mı yazılır yoksa benimki bitişik mi yazılır konusunda net bir cevap verilebilir. Benimki TDK kuralları kapsamında bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Benimki yazımı içinde olan /ki/ ilgi zamiridir ve eklendiği kelimeye her zaman bitişik bir şekilde yazılır. Benimki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: