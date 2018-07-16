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Benjamin Mendy 405 dakika sahada kalıp 2 büyük kupa kazandı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

23 yaşındaki Benjamin Mendy, Manchester City'de 364 dakika şans bulup Premier Lig şampiyonluğu yaşarken Dünya Kupası'nda ise Fransa formasını 41 dakika giyerek en büyük zafere ulaştı.

Benjamin Mendy 405 dakika sahada kalıp 2 büyük kupa kazandı!

2018 Dünya Kupası'nda Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşırken turnuvanın en ilginç hikayelerinden birine Benjamin Mendy imza attı.

Premier Lig'de Manchester City forması giyen 23 yaşındaki savunmacı, 4'ü ilk 11'de olmak üzere 7 mücadelede toplam 364 dakika şans buldu ve şampiyonluk sevinci yaşadı.

Mendy'nin rüya sezonu bununla da sınırlı kalmadı. Ülkesi Fransa ile Rusya'ya gelen genç oyuncu, bir tek Danimarka karşısında 41 dakika görev aldı. Horozlar'la Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Mendy, böylece toplam 405 dakikada 2 büyük kupa kazandı.

(Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Fransa Benjamin Mendy

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