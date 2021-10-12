MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk’e övgüler yağdırdı

Bennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk’e övgüler yağdırdı

12.10.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fotoğrafçı, yazar ve bir dönem Survivor’a katılarak adından söz ettirmeyi başaran Bennu Gerede’nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın yaklaşık 3 aydır kendisinden 23 yaş büyük avukat Bilge Öztürk ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bennu Gerede, Bilge Öztürk'e sosyal medya hesaplarından övgüler yağdırdı.

Bennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk’e övgüler yağdırdı

Tarkan’la sevgili olduğu dönemde adını duyuran 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, yaklaşık 3 aydır kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Snob Magazin’in haberine göre; Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede, müstakbel gelinine onay verdi.

1

50 yaşındaki sosyetik fotoğrafçı, Öztürk'e övgüler yağdırdı. Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yla fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

2

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyorTarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor

Gerede kareye, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp olağanüstü bir birliktelik yaşamaları bana ümit ve ışık veriyor ki... Seni inanılmaz seviyorum Bilge'cim... Çok ve çok" yazdı.

3

Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Errkaya'nın çocukluk fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, "Sonsuz" diye yazdı.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz basını gelen hesapla şoke olduİngiliz basını gelen hesapla şoke oldu
Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyorAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor
11 Ekim MasterChef mavi takım kaptanlığını kim kazandı? 11 Ekim MasterChef mavi takım kaptanlığını kim kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek

Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.