MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor

11.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan'ın 43 yaşındaki eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk aradığı aşkı, kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu. Sosyetik Bennu Gerede'nin oğluyla aşk yaşadığını doğrulayan Öztürk, "Birlikte mutluyuz" açıklamasında bulundu.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor

Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, aşık oldu. Öztürk, aradığı aşkı, kendisinden 21 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu.

ii_1568

SnobMagazin'in haberine göre, çok mutlu olduğunu söyleyen Bilge Öztürk, eski Survivor yarışmacısı fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını itiraf etti.

yu_9771

"3 AY OLDU"

Öztürk, "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" dedi.

gi_2156

Daren Gerede Erkaya'nın annesi Bennu Gerede 50 yaşında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
Las Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktıLas Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktı
Resmen düşman çatlattı! "İyi ki geldin"Resmen düşman çatlattı! "İyi ki geldin"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Açıklama geldi

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Açıklama geldi

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

Bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.