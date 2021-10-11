Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor

Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, aşık oldu. Öztürk, aradığı aşkı, kendisinden 21 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu.

SnobMagazin'in haberine göre, çok mutlu olduğunu söyleyen Bilge Öztürk, eski Survivor yarışmacısı fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını itiraf etti.

"3 AY OLDU"

Öztürk, "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" dedi.

Daren Gerede Erkaya'nın annesi Bennu Gerede 50 yaşında.

