Bennu Gerede Amerika'dan tatil için Türkiye'ye geldi! Fiyatlar sorulunca kendini tutamadı

Survivor yarışmasında katıldıktan sonra ününe ün katan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede uzun süredir gözlerden uzakta yaşıyor.

Bir süredir Amerika'da yaşayan Bennu Gerede tatil için Türkiye'ye geldi. "Ben turist gibi hissediyorum kendimi kendi ülkemde" diyen ünlü isim açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bennu Gerede "Ben Amerika'da yaşıyorum, tatil için buradayız" deyince muhabir ülkemizdeki fiyatlara dair düşüncelerini de sordu ünlü isme...

Bennu Gerede ise "Ben Amerika'da yaşıyorum ve burası çok daha pahalı. Gıda, yaşam, her şey... İnanamıyorum. Buraya kesin dönüşü düşünmüyorum. Şartlar çok fena" dedi.

HÜSREV GEREDE'NİN TORUNU

Gerede "Ben Atatürkçüyüm kendimi kendi ülkemde turist gibi hissediyorum" diyerek gündem oldu.

Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.