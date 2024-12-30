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  4. Bennu Gerede "Hayalim sevişirken ölmek" dedi gündeme bomba gibi düştü! Bomba sözler

Bennu Gerede "Hayalim sevişirken ölmek" dedi gündeme bomba gibi düştü! Bomba sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.12.2024 13:23
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Survivor yarışmasıyla da tanınan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede seks hayatına dair söylediği sözlerle gündeme geldi. Gerede "Hayalim sevişirken ölmek" dedi.

Bennu Gerede "Hayalim sevişirken ölmek" dedi gündeme bomba gibi düştü! Bomba sözler

Survivor yarışmasında katıldıktan sonra ününe ün katan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede uzun süredir gözlerden uzakta yaşıyor. Bir süredir Amerika'da yaşayan ünlü isim zaman zaman Türkiye'ye de geliyor.

Bennu Gerede, Youtube'da konuk olduğu bir programda ilginç sözler söyledi.

4 çocuk annesi Gerede "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum." dedi.

"Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın seks hastası değilim" diyen ünlü fotoğrafçı "Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" itirafıyla ağızları açık bıraktı.

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"BİTKİSEL BİR İKSİR İÇTİM"

Peru’da bir hafta kaldığını da anlatan Bennu Gerede "Hayatımın en zor dönemiydi. Işık yok, sıcak su yok. Bitkisel bir iksir içtim; 6 saat boyunca başka bir dünyaya geçtim. Hayatım değişti. Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını o Şaman içeceği bir günde yaptı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
survivor
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