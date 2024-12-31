Bennu Gerede'nin 'seks' itirafı Aydilge'yi kızdırdı! "Yani kadının sakinleşmesi için..."

Bennu Gerede, Youtube'da konuk olduğu programda "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum." dedi.

"Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın seks hastası değilim" diyen ünlü isim sözleriyle gündem oldu.

Bennu Gerede'nin "Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" itirafı sonrası Aydilge sert çıktı.

Aydilge o sözleri paylaşarak şunları söyledi:

"ÇOK DAHA BÜYÜK DERTLERİ VAR KADINLARIN"

"İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi gibi... Ayrıca kadınların öfkelenmesine, ses çıkarmasına tahammül edemeyen bazı erkeklerin söylemidir bu ne yazık ki. Yani kadının sakinleşmesi için illa biri ile sevişmesi (normalde sevişmek kelimesini kullanmıyorlar da kibar olsun diye onu kullanıyorum) gerekiyormuş gibi. Sanki kadınların ehlileştirilmesi gerekiyormuş gibi. Yöntem de bu!"