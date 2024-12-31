MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bennu Gerede'nin 'seks' itirafı Aydilge'yi kızdırdı! "Yani kadının sakinleşmesi için..."

Bennu Gerede'nin 'seks' itirafı Aydilge'yi kızdırdı! "Yani kadının sakinleşmesi için..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.12.2024 08:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı ve fotoğrafçı Bennu Gerede "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum" deyince Aydilge isyan etti.

Bennu Gerede'nin 'seks' itirafı Aydilge'yi kızdırdı! "Yani kadının sakinleşmesi için..."

Bennu Gerede, Youtube'da konuk olduğu programda "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum." dedi.

"Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın seks hastası değilim" diyen ünlü isim sözleriyle gündem oldu.

Bennu Gerede'nin "Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" itirafı sonrası Aydilge sert çıktı.

Aydilge o sözleri paylaşarak şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2024-12-31 075441

"Hayalim sevişirken ölmek" dedi gündeme bomba gibi düştü! "Hayalim sevişirken ölmek" dedi gündeme bomba gibi düştü!

"ÇOK DAHA BÜYÜK DERTLERİ VAR KADINLARIN"

"İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi gibi... Ayrıca kadınların öfkelenmesine, ses çıkarmasına tahammül edemeyen bazı erkeklerin söylemidir bu ne yazık ki. Yani kadının sakinleşmesi için illa biri ile sevişmesi (normalde sevişmek kelimesini kullanmıyorlar da kibar olsun diye onu kullanıyorum) gerekiyormuş gibi. Sanki kadınların ehlileştirilmesi gerekiyormuş gibi. Yöntem de bu!"

Anahtar Kelimeler:
Bennu Gerede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Necati Şaşmaz Umre'ye gitti maskesini hiç indirmedi! Son görüntüsüne yorum yağdı

Necati Şaşmaz Umre'ye gitti maskesini hiç indirmedi! Son görüntüsüne yorum yağdı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

Milyonlarca vatandaş bu karardan etkilenecek! 12 milyar liradan vazgeçildi

Milyonlarca vatandaş bu karardan etkilenecek! 12 milyar liradan vazgeçildi

Mehmet Ali Erbil'in emekli maaşı ne kadar? 60 bin TL'lik monta isyan etti

Mehmet Ali Erbil'in emekli maaşı ne kadar? 60 bin TL'lik monta isyan etti

Yemek ve yol ücretleri 2025 yılı için belli oldu! Yemek kartları ne kadar olacak?

Yemek ve yol ücretleri 2025 yılı için belli oldu! Yemek kartları ne kadar olacak?

İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.