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Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı

13.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı

Bir dijital platform projesi ile yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı. Evliliğini sır gibi saklayan ünlü oyuncunun bir de kızı var.

Çok yakında EXXEN'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisi ile izleyici karşısına çıkacak olan Bennu Yıldırımlar'ın özel hayatı herkesi şaşırttı.

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KİMSE BİLMİYORDU

Özel hayatını sır gibi saklayan ünlü oyuncunun Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ve evliliklerinden Ada Yarar adlı bir kızı olduğu öğrenildi. Sosyal medyasından ne eşine ne de kızına yer vermeyen 51 yaşındaki Yıldırımlar'ın ailesini duyanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.
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Bülent Emin Yarar

"YIRTICI, TUTKULU AŞKLAR YAŞAMADIM"

Umutsuz Ev Kadınları, Yaprak Dökümü ve Kadın gibi önemli birçok yapımda boy gösteren Bennu Yıldırımlar, yıllar önce verdiği bir röportajda, "Öyle yırtıcı, tutkulu aşklar yaşamadım. Böyle şeyleri pek de tehlikeli bulurum. Çünkü gelip geçicidir. Aşk için hiç ölüp bittiğimi bilmem mesela. Sanırım kendimi çok sevdiğim için. Tabii erkeklerden falan nefret ediyor da değilim." ifadelerinde bulunmuştu.

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Ada Yarar

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