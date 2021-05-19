Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Sadakatsiz Asya Günalan kimdir?

İstanbul’da doğup büyüyen ve konservatuvar bölümünden mezun olan Bennu Yıldırımlar, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda çalışmalarını sürdürdü. Yaprak Dökümü dizisinde kendisine yer bulan Bennu Yıldırımlar, daha sonra birçok önemli projede başrol oynadı.

SADAKATSİZ ASYA GÜNALAN KİMDİR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine konuk oyuncu olarak katılan Bennu Yıldırımlar, Asya'nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterini canlandırıyor. Asya Günalan, Tekirdağ'ın ve Asya'nın hayatına bomba gibi düşecek; onun geçmişini sorgulamasına neden olacak.

Hikayenin yeni Asya'sı diyor ki: "Buraya sana kendi gerçeklerimi anlatmaya geldim. Baban ve ben nişanlıydık. Mutluyduk da ama sonra baban bir hata yaptı. Aldattı beni. Annenle... Sen doğduktan sonra babanla görüşmemek için direndim. Ama hep bana geldi, bana sevdiğini, bensiz yapamadığını, bensiz mutsuz olduğunu, mutlu olamayacağını hep anlatıp durdu. Sizin hayatınıza yayılmıştı bu mutsuzluk. Ama annen bunu böyle görmeyi reddediyordu. Annenle babanın arasında simsiyah bi gölgeydim. Şimdi karşındayım, senin için çok zor biliyorum. Ben buradayım. Beni affedene kadar da burada kalacağım."