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Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Sadakatsiz Asya Günalan kimdir?

19.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz’de Asya Günalan karakteriyle konuk olan Bennu Yıldırımlar, dizide Asya’nın ve Tekirdağ’ın hayatına bomba gibi düşer. Bennu Yıldırımlar, Asya’nın yani Cansu Dere’nin geçmişini sorgulamasına neden olur.

Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Sadakatsiz Asya Günalan kimdir?

İstanbul’da doğup büyüyen ve konservatuvar bölümünden mezun olan Bennu Yıldırımlar, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda çalışmalarını sürdürdü. Yaprak Dökümü dizisinde kendisine yer bulan Bennu Yıldırımlar, daha sonra birçok önemli projede başrol oynadı.

SADAKATSİZ ASYA GÜNALAN KİMDİR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine konuk oyuncu olarak katılan Bennu Yıldırımlar, Asya'nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterini canlandırıyor. Asya Günalan, Tekirdağ'ın ve Asya'nın hayatına bomba gibi düşecek; onun geçmişini sorgulamasına neden olacak.

Hikayenin yeni Asya'sı diyor ki: "Buraya sana kendi gerçeklerimi anlatmaya geldim. Baban ve ben nişanlıydık. Mutluyduk da ama sonra baban bir hata yaptı. Aldattı beni. Annenle... Sen doğduktan sonra babanla görüşmemek için direndim. Ama hep bana geldi, bana sevdiğini, bensiz yapamadığını, bensiz mutsuz olduğunu, mutlu olamayacağını hep anlatıp durdu. Sizin hayatınıza yayılmıştı bu mutsuzluk. Ama annen bunu böyle görmeyi reddediyordu. Annenle babanın arasında simsiyah bi gölgeydim. Şimdi karşındayım, senin için çok zor biliyorum. Ben buradayım. Beni affedene kadar da burada kalacağım."

Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Sadakatsiz Asya Günalan kimdir

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Kasım 1969'da İstanbul’da doğan Bennu Yıldırımlar, Erenköy Kız Lisesini 1986’da bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2 yıl evvel de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okuyan Bennu Yıldırımlar, üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başladı.

Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gören Bennu Yıldırımlar, 1993-1997 yıllarında Sümer Tilmaç, Şevket Altuğ, Jülide Kural gibi oyuncularla beraber oynadığı ve o dönemler küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan Süper Baba dizisinin asi kızı Elif karakterine hayat verdi. 2006-2010 yıllarında yayınlanan ve Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar, ardından Gönül İşleri, Umutsuz Ev Kadınları ve Altınsoylar gibi dizilerde başrol oynadı.

1988’den beri aktif bir şekilde İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, William Shakespeare'in Serdar Biliş yönetmenliğindeki "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterine hayat verdi.

İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evlenen Bennu Yıldırımlar'ın Ada adında bir kızı bulunuyor. Kadın dizisinde, mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar'ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice karakterini oynayan Bennu Yıldırımlar, 1.69 metre boyunda, 61 kilo ve Yay burcudur.


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Sadakatsiz dizisi Bennu Yıldırımlar
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