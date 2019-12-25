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  4. BenQ'dan okullar için yeni interaktif ekranlar!

BenQ'dan okullar için yeni interaktif ekranlar!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

BenQ'nun akıllı tahta olarak da bilinen interaktif ekranları (IFP), özellikle K12 eğitiminde yaygın olarak kullanılmaya başladı.

BenQ'dan okullar için yeni interaktif ekranlar!

55”, 65”, 75” ve 86” boyutları bulunan yeni RP serisi 4K BenQ interaktif ekranlar, hava kalitesi sensörü ve EZWrite 5.0 yazılımı gibi yeni özelliklerle geliyor.

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ÖZELLİKLER

Hava Kalitesi Sensörü: Ana ekranda iç mekandaki karbondioksit oranını göstererek içerideki hava kalitesinin gözlenmesine yardımcı olur. Bu veriye göre sınıftaki karbondioksit seviyesi yükseldiğinde sınıf havalandırılmalıdır.

EZWrite: EZWrite 5.0, etkileşimli öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir beyaz tahta uygulamasıdır. Bu yazılım 20 noktaya kadar çoklu dokunuş, el yazısı tanıma, veri taşıma ve aktarma, video kaydı gibi özelliklerle geliyor.

InstaShare: InstaShare uygulaması, basit bir kurulum ile her iki yönde de uygulanabilir. Ekran yansıtma ile fotoğrafları, sunumları ve Full HD videoları BenQ interaktif ekrana kablosuz olarak yansıtabilir ve sonrasında diğer cihazlarla da paylaşım yapabilirsiniz. 

Mikrop Önleyici Ekran: BenQ interaktif ekranlar, yüzeylerinde biriken çoğu mikrobu öldüren, dayanıklı nano iyonik gümüş çok katmanlı bir kaplamaya sahip.

Akıllı Göz Bakım Çözümü: BenQ interaktif ekranlarda yerleşik olarak bulunan hareket sensörü için kullanıcıların ekrana yakın hareketlerini algılayarak sorunsuz ve rahat bir izleme deneyimi için TÜV sertifikalı Titreşimsiz Ekran (Flicker Free) ve Düşük Mavi Işık (Low Blue Light) özelliklerini otomatik olarak etkinleştirir.

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akıllı tahta BenQ benQ rp projektör

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