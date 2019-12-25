BenQ'dan okullar için yeni interaktif ekranlar!

55”, 65”, 75” ve 86” boyutları bulunan yeni RP serisi 4K BenQ interaktif ekranlar, hava kalitesi sensörü ve EZWrite 5.0 yazılımı gibi yeni özelliklerle geliyor.

ÖZELLİKLER



Hava Kalitesi Sensörü: Ana ekranda iç mekandaki karbondioksit oranını göstererek içerideki hava kalitesinin gözlenmesine yardımcı olur. Bu veriye göre sınıftaki karbondioksit seviyesi yükseldiğinde sınıf havalandırılmalıdır.

EZWrite: EZWrite 5.0, etkileşimli öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir beyaz tahta uygulamasıdır. Bu yazılım 20 noktaya kadar çoklu dokunuş, el yazısı tanıma, veri taşıma ve aktarma, video kaydı gibi özelliklerle geliyor.

InstaShare: InstaShare uygulaması, basit bir kurulum ile her iki yönde de uygulanabilir. Ekran yansıtma ile fotoğrafları, sunumları ve Full HD videoları BenQ interaktif ekrana kablosuz olarak yansıtabilir ve sonrasında diğer cihazlarla da paylaşım yapabilirsiniz.

Mikrop Önleyici Ekran: BenQ interaktif ekranlar, yüzeylerinde biriken çoğu mikrobu öldüren, dayanıklı nano iyonik gümüş çok katmanlı bir kaplamaya sahip.