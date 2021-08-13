Bensu Soral'dan çocuk açıklaması: Ülkemiz bu haldeyken...

Cam Tavanlar dizisinin reytinglere yenilmesi sonrası ekrana veda eden Bensu Soral, dün akşam İstinye’de görüntülendi. Orman yangınlarıyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, “Çok üzülüyorum. Umarın bir yerde son bulur. O kadar üzülüyorum ki orada yaşayan insanlara, canlılara, coğrafyamıza” dedi.

Güzel oyuncu, “Çok istiyor musunuz?” sorusuna ise verdiği yanıtla dikkat çekti. Soral açıklamasında “Ben çok seviyorum ama ülkemizde bu haldeyken çocuk getirmek ne kadar doğru. Ben korkuyorum yani ne olacağı belli değil. İnşallah kısmetse olur hayırlısı” dedi.

Bensu Soral'ın bu açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

