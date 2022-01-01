Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı! Yeni yıla Paris'te girdiler

Bensu Soral ile Hakan Baş, dört yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, son dönemde evliliklerindeki sorunları atlatmaya çalışıyordu.

"HASSASİYET BİR SÜREÇTEYİZ"

Geçtiğimiz haftalarda "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Soral ve Baş aralarındaki buzları eritti. İkili, yeni yılı Paris'te karşıladı. Bensu Soral, Hakan Baş ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurdu.



