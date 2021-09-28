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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden üzücü haber

28.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir boşanacakları konuşulan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden üzücü haber

Son olarak yaz dizisi Cam Tavanlar'da rol alan oyuncu Bensu Soral ile 3 yıldır evli olduğu eşi Hakan Baş'ın aralarının çocuk sebebiyle bozulduğu iddia edilmişti.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.

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BOŞANMA KARARI ALDILAR

Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; İkili evliliklerini kurtaramadı ve boşanma kararı aldı.

Hakan Baş ile Bensu Soral davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral
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