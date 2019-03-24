Bentley Continental GT yenilendi

2011 yılında piyasaya çıkarılan ikinci nesil Bentley Continentel GT (grand tourer), şimdilerde piyasadaki miadını doldurmak üzere. Bu nedenle Bentley, hiç vakit kaybetmeden yeni bir Continentel GT modeli geliştirdi. Bir önceki nesilden farklı olarak yeni bir V8 motorla kullanacak olan üçüncü nesil GT, her zamanki gibi iki kapılı coupe ve convertible olmak üzere iki farklı versiyonla geliştirildi. Büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ise İngiltere ile birlikte tüm dünyada satışa çıkacak.

Gücünü, Volkswagen tarafından geliştirilen yeni bir 4.0 litrelik twin-turbo V8’den alan önden motorlu arkadan itişli yeni GT’nin 540 beygir güç ve 770 Nm tork üretimine sahip olduğu biliniyor. Performans verilerine göre modelin coupe versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 4.0 saniyede tamamlarken convertible’de bu süre 4.1 saniyeye çıkıyor. Her ikisinde ulaşabileceği maksimum hız ise 318 km/s olarak belirtiliyor.

Karşılaştırmak amacıyla bir önceki nesilde Continental GT’de coupe ve convertible versiyonlarından her ikisinin de W12 motora sahip olmasına rağmen 0-100 km/s hızlanmasını tamamlamak için sırasıyla 3.7 ve 3.8 saniyeye ihtiyacı olduğunu belirtelim. Bu 12 silindirli modelde azami hız limiti ise 333 km/s idi. Tüm bu veriler yeni nesil motor teknolojileri sayesinde artık 4.0 L V8 ile 6.0 L V12 (626 HP-800 Nm) arasında bile ciddi bir fark olmayacağını gösteriyor. Yeni nesil GT’de motor hacmi 2000 cc, silindir sayısı ise 1/3 oranında düşürülmesine rağmen aracın beygir gücünden, tork üretimine; 0-100 km/s hızlanmasından, maksimum hızına kadar pek çok noktada kayda değer bir değişiklik yok. Bu durumda artık yüksek hacimli ve çok silindirli devasa motorların pek de bir esprisi yok gibi görünüyor.