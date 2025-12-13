SPOR

Benzema'dan Mbappe'ye sürpriz çağrı: "Bunu kabul eti"

Real Madrid tarihinin en golcü isimlerinden Karim Benzema, İspanyol devindeki "kaos" ortamını L'Equipe'e değerlendirdi. Vatandaşı Mbappe'ye "Liderliği al" çağrısı yapan Benzema, takımdaki asıl sorunun ego savaşı olduğunu ima etti. Bellingham ve Vinicius örnekleri veren efsane isim, teknik direktör Xabi Alonso için de sürpriz bir çıkış yaptı.

Emre Şen
2009-2023 yılları arasında Real Madrid formasıyla sayısız kupa kaldıran ve 2022'de Ballon d'Or ödülüne layık görülen Karim Benzema, eski takımında yaşanan uyum sorunlarına dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Şu sıralar Al Ittihad forması giyen Fransız yıldız, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda vatandaşı Kylian Mbappe'nin üzerindeki baskıyı ve takımdaki rol karmaşasını yorumladı.

"MBAPPE HÜCUMUN LİDERİ OLMAK ZORUNDA"

Real Madrid'in Mbappe transferindeki amacının çok net olduğunu belirten Benzema, yıldız oyuncunun sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Efsane golcü, "Real Madrid, Mbappe'yi kritik anlarda maçı kazandırması için aldı. O, bunu yapabilecek güce sahip. Bu baskıyı kabul etmeli ve hücumun liderliğini üstlenmeli" diyerek vatandaşına yol gösterdi.

"BELLINGHAM GOLCÜ DEĞİL, VINI ORTA SAHA DEĞİL..."

Takımdaki yıldız bolluğunun rolleri karıştırdığını vurgulayan Benzema, şu taktiksel analizi yaptı:

"Bellingham oyun kurucu olduğunu bilmeli, golcü değil. Mbappe golcü olmalı. Vinicius sol kanatta oynamalı, orta sahada değil. Herkes görevini bilirse problem kalmaz. Hepsi dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasında ama aynı takımda bu kadar yıldız olunca herkes 'en iyisi' olmak istiyor. Bu da işleri karıştırıyor."

XABI ALONSO'YA KALKAN OLDU: "HOCANIN SUÇU YOK"

Benzema, takımdaki sorunun teknik direktör Xabi Alonso'dan kaynaklanmadığını savundu.

Hocayı savunan Benzema, "Burada hocanın yapabileceği fazla bir şey yok. O en iyileri sahaya sürer. Sorun oyuncular arasında çözülür. Eğer takım arkadaşın senden daha fazla gol atıyorsa ve sen bunu kabul edemiyorsan problem başlar" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞINA KİMSE KAZANAMAZ"
Son olarak egoların bir kenara bırakılması gerektiğini belirten Benzema, "Golcü her zaman ön plandadır ama tek başına hiçbir şey başaramaz. Takım arkadaşlarına muhtaçtır" diyerek sözlerini noktaladı.

