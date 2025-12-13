Türk futbolunda 12 şiddetinde deprem! Bahis operasyonunda telefonlardan çıkanlar şoke etti: Mert Hakan, Murat Sancak ve niceleri

Türkiye, geçtiğimiz hafta yapılan dev operasyonla sarsıldı. Aralarında hakem, kulüp başkanı ve yıldız futbolcuların bulunduğu 39 kişinin gözaltına alındığı bahis ve şike soruşturmasında mahkeme kararını verdi. 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dosyadaki deliller "bu kadar da olmaz" dedirtti.

TELEFONLAR İNCELENDİ, SANAL KUMAR BATAKLIĞI ÇIKTI!

Soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarını didik didik eden ekipler, sadece şike ve bahis değil, yasa dışı sanal kumar trafiğini de belgeledi. Bazı futbolcuların telefonlarında sanal kumar oynadıklarına dair net görüntüler ve yazışmalar ele geçirildi. Şüphelilerin kendi aralarında "kupon onayı" istedikleri ve kaybettikleri paralar yüzünden yaşadıkları sıkıntıları anlattıkları mesajlar dosyaya girdi.

KİM NE YAPTI? İŞTE DOSYADAKİ O İSİMLER...

Tutuklanan isimlerin telefonlarından çıkan deliller ise şöyle sıralandı:

Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçeli yıldız futbolcunun cep telefonunda sanal kumar oynadığını gösteren fotoğraflar tespit edildi.

Emircan Çiçek: 2 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görselleri bulundu.

İzzet Furkan Malak: Telefonunda yasa dışı bahis sitesine ait görseller ve rulet oynadığına dair fotoğraflar ele geçirildi.

Abdulsamet Burak: Adli kontrolle serbest bırakılan oyuncunun 4 farklı yasa dışı siteye giriş yaptığı belirlendi.

Faruk Can Genç: Yazışmalarında kumarda yaşadığı maddi sıkıntıları anlattığı tespit edildi.

DEV İSİMLER CEZAEVİNDE: MURAT SANCAK, METEHAN, NDAO...

Soruşturmanın en çarpıcı yanı ise tutuklanan isimlerin profili oldu. Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan tutuklanarak cezaevine gönderilen 20 kişilik listede yer aldı.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK'E ADLİ KONTROL

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleşerek devam ettiği ve bağlantıların araştırıldığı öğrenildi. (NTV)