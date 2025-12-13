SPOR

Türk futbolunda 12 şiddetinde deprem! Bahis operasyonunda telefonlardan çıkanlar şoke etti: Mert Hakan, Murat Sancak ve niceleri

Futbol dünyasını sarsan "bahis ve şike" soruşturmasında yer yerinden oynadı! Aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak'ın da bulunduğu 20 ismin tutuklanmasının ardından dosyanın detayları kan dondurdu. Telefon incelemelerinde sadece bahis değil, yasa dışı sanal kumar bataklığı da ifşa oldu. İşte şüphelileri yakan o görüntüler ve yazışmalar...

Emre Şen

Türkiye, geçtiğimiz hafta yapılan dev operasyonla sarsıldı. Aralarında hakem, kulüp başkanı ve yıldız futbolcuların bulunduğu 39 kişinin gözaltına alındığı bahis ve şike soruşturmasında mahkeme kararını verdi. 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dosyadaki deliller "bu kadar da olmaz" dedirtti.

TELEFONLAR İNCELENDİ, SANAL KUMAR BATAKLIĞI ÇIKTI!

Türk futbolunda 12 şiddetinde deprem! Bahis operasyonunda telefonlardan çıkanlar şoke etti: Mert Hakan, Murat Sancak ve niceleri 1

Soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarını didik didik eden ekipler, sadece şike ve bahis değil, yasa dışı sanal kumar trafiğini de belgeledi. Bazı futbolcuların telefonlarında sanal kumar oynadıklarına dair net görüntüler ve yazışmalar ele geçirildi. Şüphelilerin kendi aralarında "kupon onayı" istedikleri ve kaybettikleri paralar yüzünden yaşadıkları sıkıntıları anlattıkları mesajlar dosyaya girdi.

KİM NE YAPTI? İŞTE DOSYADAKİ O İSİMLER...

Türk futbolunda 12 şiddetinde deprem! Bahis operasyonunda telefonlardan çıkanlar şoke etti: Mert Hakan, Murat Sancak ve niceleri 2

Tutuklanan isimlerin telefonlarından çıkan deliller ise şöyle sıralandı:

Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçeli yıldız futbolcunun cep telefonunda sanal kumar oynadığını gösteren fotoğraflar tespit edildi.

Emircan Çiçek: 2 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görselleri bulundu.

İzzet Furkan Malak: Telefonunda yasa dışı bahis sitesine ait görseller ve rulet oynadığına dair fotoğraflar ele geçirildi.

Abdulsamet Burak: Adli kontrolle serbest bırakılan oyuncunun 4 farklı yasa dışı siteye giriş yaptığı belirlendi.

Faruk Can Genç: Yazışmalarında kumarda yaşadığı maddi sıkıntıları anlattığı tespit edildi.

DEV İSİMLER CEZAEVİNDE: MURAT SANCAK, METEHAN, NDAO...

Türk futbolunda 12 şiddetinde deprem! Bahis operasyonunda telefonlardan çıkanlar şoke etti: Mert Hakan, Murat Sancak ve niceleri 3

Soruşturmanın en çarpıcı yanı ise tutuklanan isimlerin profili oldu. Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan tutuklanarak cezaevine gönderilen 20 kişilik listede yer aldı.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK'E ADLİ KONTROL

Türk futbolunda 12 şiddetinde deprem! Bahis operasyonunda telefonlardan çıkanlar şoke etti: Mert Hakan, Murat Sancak ve niceleri 4

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleşerek devam ettiği ve bağlantıların araştırıldığı öğrenildi. (NTV)

