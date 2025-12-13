Kabus bitti, Ozan Kabak golle döndü! Milli yıldız 1 yıl 2 ay sonra 11'de başladı, ağları sarstı: "Ben buradayım!"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, yaşadığı ağır sakatlığın izlerini sildi ve sahalara fırtına gibi bir giriş yaptı. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle futbolseverlerin bir süredir izleyemediği genç stoper, Hamburg maçıyla birlikte formasına ve gollerine kavuştu.

4 HAZİRAN 2024'TEN BERİ HASRETTİ

Ozan Kabak, son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde A Milli Takımımızın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve o karşılaşmada talihsiz bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Çapraz bağları kopan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Ozan, tam 1 yıl 2 ay sonra yeniden bir maça ilk 11'de başlama şansı buldu.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU: GOLÜNÜ ATTI!

Hoffenheim'ın Hamburg ile oynadığı karşılaşmada teknik direktöründen formayı kapan Ozan Kabak, gösterdiği performansla sakatlığı tamamen atlattığını kanıtladı. Savunmadaki başarısını bir de golle süsleyen milli yıldız, takımının skora katkı veren isimlerinden biri oldu.

Ozan'ın bu performansı hem Hoffenheim teknik heyetini hem de A Milli Takım kurmaylarını sevince boğdu.