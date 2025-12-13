SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga

Kabus bitti, Ozan Kabak golle döndü! Milli yıldız 1 yıl 2 ay sonra 11'de başladı, ağları sarstı: "Ben buradayım!"

A Milli Takımımızın ve Hoffenheim'ın başarılı savunmacısı Ozan Kabak, yeşil sahalara rüya gibi bir dönüş yaptı! 4 Haziran 2024'te İtalya maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle tam 14 aydır formasına hasret kalan Ozan, ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçta golünü atarak "kral döndü" mesajı verdi.

Kabus bitti, Ozan Kabak golle döndü! Milli yıldız 1 yıl 2 ay sonra 11'de başladı, ağları sarstı: "Ben buradayım!"
Emre Şen
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, yaşadığı ağır sakatlığın izlerini sildi ve sahalara fırtına gibi bir giriş yaptı. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle futbolseverlerin bir süredir izleyemediği genç stoper, Hamburg maçıyla birlikte formasına ve gollerine kavuştu.

4 HAZİRAN 2024'TEN BERİ HASRETTİ

Kabus bitti, Ozan Kabak golle döndü! Milli yıldız 1 yıl 2 ay sonra 11 de başladı, ağları sarstı: "Ben buradayım!" 1

Ozan Kabak, son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde A Milli Takımımızın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve o karşılaşmada talihsiz bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Çapraz bağları kopan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Ozan, tam 1 yıl 2 ay sonra yeniden bir maça ilk 11'de başlama şansı buldu.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU: GOLÜNÜ ATTI!

Hoffenheim'ın Hamburg ile oynadığı karşılaşmada teknik direktöründen formayı kapan Ozan Kabak, gösterdiği performansla sakatlığı tamamen atlattığını kanıtladı. Savunmadaki başarısını bir de golle süsleyen milli yıldız, takımının skora katkı veren isimlerinden biri oldu.

Ozan'ın bu performansı hem Hoffenheim teknik heyetini hem de A Milli Takım kurmaylarını sevince boğdu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzema'dan Mbappe'ye sürpriz çağrı: "Bunu kabul eti"Benzema'dan Mbappe'ye sürpriz çağrı: "Bunu kabul eti"
Türk futbolunda 12 şiddetinde deprem! Bahis operasyonunda telefonlardan çıkanlar şoke etti: Mert Hakan, Murat Sancak ve niceleriTürk futbolunda 12 şiddetinde deprem! Bahis operasyonunda telefonlardan çıkanlar şoke etti: Mert Hakan, Murat Sancak ve niceleri
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak hoffenheim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.