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  4. Benzema'nın Gazze paylaşımına İsrailli eski futbolcu Dudu Aouate'den 4 farklı dilde küfür!

Benzema'nın Gazze paylaşımına İsrailli eski futbolcu Dudu Aouate'den 4 farklı dilde küfür!

16.10.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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İsrailli eski kaleci Dudu Aouate, Karim Benzema'nın Filistin için attığı destek mesajı sonrası yıldız oyuncuya Arapça, İngilizce, Fransızca ve İbranice küfretti. İşte detaylar...

Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema, "dualarının adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle olduğunu" belirtti.

BENZEMA'DAN DESTEK PAYLAŞIMI

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İsrail-Filistin çatışması devam ederken, Benzema, X sosyal medya hesabından Gazzeliler için destek mesajı paylaştı. Benzema paylaşımında "Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle." ifadesini kullandı.

DUDU AOUATE'DEN SERT TEPKİ

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Fransız yıldız Karim Benzema'nın Gazzelilere destek mesajına İsrailli eski futbolcu Dudu Aouate'den tepki geldi.

4 DİLDE KÜFRETTİ

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Dudu Aouate, sosyal medya hesaplarından Karim Benzema'ya Arapça, İngilizce, Fransızca ve İbranice küfretti.

X, KISITLAMA GETİRDİ

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X sosyal medya platformu Dudu Aouate'nin yapmış olduğu paylaşıma kısıtlama getirdi. Kısıtlamada, "Görünürlük kısıtlandı. Bu gönderi X'in tacize karşı kurallarını ihlal ediyor olabilir" ifadelerine yer verildi.

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