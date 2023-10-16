Benzema'nın Gazze paylaşımına İsrailli eski futbolcu Dudu Aouate'den 4 farklı dilde küfür!

Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema, "dualarının adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle olduğunu" belirtti.
İsrail-Filistin çatışması devam ederken, Benzema, X sosyal medya hesabından Gazzeliler için destek mesajı paylaştı. Benzema paylaşımında "Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle." ifadesini kullandı.
Fransız yıldız Karim Benzema'nın Gazzelilere destek mesajına İsrailli eski futbolcu Dudu Aouate'den tepki geldi.
Dudu Aouate, sosyal medya hesaplarından Karim Benzema'ya Arapça, İngilizce, Fransızca ve İbranice küfretti.
X sosyal medya platformu Dudu Aouate'nin yapmış olduğu paylaşıma kısıtlama getirdi. Kısıtlamada, "Görünürlük kısıtlandı. Bu gönderi X'in tacize karşı kurallarını ihlal ediyor olabilir" ifadelerine yer verildi.