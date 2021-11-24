Benzema, Valbuena'ya seks kasetiyle şantajdan tecilli hapis cezasına çarptırıldı

33 yaşındaki Fransız futbolcu Benzema, Valbuena'ya şantaj yapmaktan geçen ay yargılanmaya başlanan beş kişiden biriydi.

Skandal, Fransa'da futbol dünyasını şaşkına çevirmiş, her iki oyuncu da Milli Takım formasını kaybetmişti.

Olay, iki oyuncunun da Milli Takım kampında bulunduğu Haziran 2015'te yaşanmıştı.

BENZEMA SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Savcılar, Karim Benzema'nın kampta, işbirliği içinde bulunduğu şantajcılara aracılık yaptığını ve para ödemesi için Valbuena'ya baskı yaptığını iddia etti.

Karim Benzema ise suçlamaları reddetmiş ve videodan kurtulabilmesi için Valbuena'ya yardımcı olmaya çalıştığını savunmuştu.

Benzema daha sonra yeniden Fransız Milli Takımı'na döndü ve bu gece Şampiyonlar Ligi'nde FC Sherrif Tiraspol ile oynanacak karşılaşmada Real Madrid ilk 11'inde yer alması bekleniyor.

Versailles'daki mahkemede karar duruşmasına Benzema da, Olimpiyakos forması giyen Valbuena da katılmadı.

