Benzema ve Ramos Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Takımının ilk golünü atan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul Gonzalez'in ardından Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

Real Madrid, son üç yılda ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselirken; takımı adına penaltıdan bir gol atan Sergio Ramos, Devler Arenası'nda 15. golünü kaydetti. İspanyol stoper, 16 gollü Roberto Carlos'un ardından Pique ve Helguera'yla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol kaydeden 2. futbolcu unvanını ele geçirdi.

İspanyol yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 14 gollü Zinedine Zidane, Ronaldo (Nazario), Adriano ve Miroslav Klose'yi de geride bıraktı.

