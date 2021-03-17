ÖZET | Real Madrid - Atalanta maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredi Di Stefano Stadı'nda İtalyan temsilcisi Atalanta'yı konuk etti. Maça iyi başlayan Madrid ekibi, 34. dakikada Benzama'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken, 60. dakikada Sergio Ramos penaltıdan attığı golle skoru 2-0'ya taşıdı. Atalanta 83. dakikada Luis Muriel'in golüyle umutlansa da bir dakika sonra Asensio sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti. (3-1) Bu sonuçla İspanyol ekibi çeyrek finale çıktı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA



