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ÖZET | Real Madrid - Atalanta maç sonucu: 3-1

17.03.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Real Madrid - Atalanta maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransız forvet Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul Gonzalez'in ardından Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredi Di Stefano Stadı'nda İtalyan temsilcisi Atalanta'yı konuk etti. Maça iyi başlayan Madrid ekibi, 34. dakikada Benzama'nın golüyle 1-0 öne geçti.

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İlk yarı bu skorla sona ererken, 60. dakikada Sergio Ramos penaltıdan attığı golle skoru 2-0'ya taşıdı. Atalanta 83. dakikada Luis Muriel'in golüyle umutlansa da bir dakika sonra Asensio sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti. (3-1) Bu sonuçla İspanyol ekibi çeyrek finale çıktı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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