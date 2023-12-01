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  4. Benzer kaderler mi? Fenerbahçe'nin 6-1'lik Nordsjaelland yenilgisi ile Roma'nın 2021 yılındaki UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu arasındaki ilginç benzerlik

Benzer kaderler mi? Fenerbahçe'nin 6-1'lik Nordsjaelland yenilgisi ile Roma'nın 2021 yılındaki UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu arasındaki ilginç benzerlik

01.12.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 6-1'lik Nordsjaelland yenilgisi, Roma'nın 2021 yılındaki UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu hatırlattı. Sarı-Lacivertli taraftarlar umudunu koruyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a karşı 6-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşarken, bu sonuç futbol tarihinde benzer bir örnekle karşılaştırılıyor.

ROMA DA 6-1 YENİLMİŞTİ

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İtalyan devi Roma, 2021 yılında C Grubu 3. hafta maçında benzer bir skorla karşılaşmış ve deplasmanda Norveç temsilcisi Bodo Glimt'e 6-1 mağlup olmuştu. Bu sonuca rağmen İtalyan ekibi o sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüslemişti.

TARAFTAR O MAÇI ÖRNEK GÖSTERDİ

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Roma o sezon 3. haftadan 6-1 gibi ağır bir yenilgi alsa da takım turnuvada ilerleyip şampiyonluğa ulaşmasına olan inancını sarsmamıştı. Sarı-Lacivertliler'in bu yenilgisi sonrası Fenerbahçe taraftarı bu sonucu paylaşarak umutlarını koruyor.

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