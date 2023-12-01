Benzer kaderler mi? Fenerbahçe'nin 6-1'lik Nordsjaelland yenilgisi ile Roma'nın 2021 yılındaki UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu arasındaki ilginç benzerlik

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a karşı 6-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşarken, bu sonuç futbol tarihinde benzer bir örnekle karşılaştırılıyor.

ROMA DA 6-1 YENİLMİŞTİ

İtalyan devi Roma, 2021 yılında C Grubu 3. hafta maçında benzer bir skorla karşılaşmış ve deplasmanda Norveç temsilcisi Bodo Glimt'e 6-1 mağlup olmuştu. Bu sonuca rağmen İtalyan ekibi o sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüslemişti.

TARAFTAR O MAÇI ÖRNEK GÖSTERDİ

Roma o sezon 3. haftadan 6-1 gibi ağır bir yenilgi alsa da takım turnuvada ilerleyip şampiyonluğa ulaşmasına olan inancını sarsmamıştı. Sarı-Lacivertliler'in bu yenilgisi sonrası Fenerbahçe taraftarı bu sonucu paylaşarak umutlarını koruyor.





