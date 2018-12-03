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Benzersiz bir deneyime hazır mısınız? Burası Jimbosho Tiyatrosu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

Sanat ve mimari meraklılarının mutlaka uğraması gereken noktalar arasında yer alan Japonya'nın başkenti Tokyo'da Jimbocho Tiyatrosu, moder tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem tiyatro, hem sinema gösterimlerinin gerçekleştirildiği Jimbocho Tiyatrosu kompakt tasarımıyla sanatseverleri etkisi altına alıyor.

Misafirlerine alışılan gösteri merkezlerinden çok farklı bir atmosfer sunan Jimbocho Tiyatrosu ihtişamlı görüntüsüne nazaran oldukça dar bir sokakta yer alıyor. Adını aldığı Jimbocho'da yer alan tiyatro, 8 kattan oluşuyor.

Burası alışılmış gösteri merkezlerinden çok farklı

Jimbocho Tiyatrosu’nu henüz duymadıysanız, adını ilk duyduğunuzda aklınıza büyük bir alan üzerine inşa edilmiş görkemli bir yapı gelebilir. Ancak bu tiyatro, diğer sanat ve gösteri merkezlerinden çok farklı. Jimbocho Tiyatrosu’nu bu kadar özel yapan şey büyüklüğü değil, aksine küçüklüğü. Bina, Tokyo’nun Chiyoda bölgesindeki, yapıya adını veren Jimbocho semtindeki küçük ve dar bir sokakta yer alıyor. Ancak Jimbocho Tiyatrosu, modern geometrik tasarımı ile çevresindeki binalar arasında hemen göze çarpıyor.
Tam olarak 319,28 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilen tiyatro binasının alanı ise 252,53 metrekare. Bina, ikisi yer altında olmak üzere, toplam 8 kattan oluşuyor ve toplam yapı alanı 1427,59 metrekare. Yüksekliği ise 28,05 metre. Yani yapıya verilen küçük arsa mümkün olan en verimli şekilde kullanılmış. Ama Jimbocho Tiyatrosu’nu benzersiz yapan özellikler sadece bu rakamlarla sınırlı değil.

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA
Yapının dış kısmındaki siyah boşluklar sadece estetik amaçlı değil. Bu boşluklar binanın ısınmasına yardımcı olduğu gibi, yağmur suyu hattı olarak da işlev görüyor. Yapının inşasında kullanılan anti-sismik çelik malzeme sayesinde mümkün olduğu kadar az kolona ihtiyaç duyulmuş. Böylece eldeki sınırlı alan en verimli şekilde değerlendirilebilmiş.
Jimbocho Tiyatrosu’nda biri zemin kat, diğeri 3. katta olmak üzere iki gösterim salonu bulunuyor. Her iki salon için kullanılan giriş ve bekleme alanları 1. ve 2. katlarda yer alıyor. 4. ve 5. katlarda ise Yoshimoto Entertainment şirketi tarafından eğitimler veriliyor. Binanın en üst katı olan 6. kat ise ofislere ayrılmış.

ÖDÜLLÜ MİMARLARIN TASARIMI

ÖDÜLLÜ MİMARLARIN TASARIMI
Jimbocho Tiyatrosu’nun inşaatı Mart 2006’da başlayıp Haziran 2007’de tamamlanmış. Binanın esas sahibi Shogakukan Inc. isimli şirket ancak yukarıda da belirtildiği gibi, Yoshimoto Entertainment binada eğitim faaliyetleri düzenliyor. İki gösterim salonundan bir tanesi de Yoshimoto Entertainment’a ait.
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Anahtar Kelimeler:
Jimbocho Tiyatrosu japonya Tokyo

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