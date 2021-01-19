Benzinle yaktığı eşinin ölümü, kızının da yaralanmasına neden olan sanık hakkındaki dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da benzinle yaktığı eşi Güllü Y'nin ölümü, kızı Dilek Y'nin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan Can Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" ile "çocuğa ve alt soya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanan sanık Can Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin konuşan Can Y, önceden verdiği savunmasına ekleyecek hususun olmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, üzerine isnat edilen suçtan sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanık Can Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, Can Y. hakkında 17 Ekim 2019'da gerçekleşen olaya ilişkin "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" ile "çocuğa ve alt soya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

