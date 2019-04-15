Berat Kandili ne zaman kutlanacak? 2019 diyanet takvimine göre Berat Kandili’nin tarihi…

Berat Kandili için sayılı günler kaldı ve kandil, İslam dünyasının tamamında manevi olarak hissedilmeye başladı. Kandille ilgili merak edilenler arasında; kandilin net tarihi, önemi ve kandilde yapılabilecek ibadetler yer alıyor. Ramazan ayına girilmeden önceki son kandil olma özelliği taşıyan Berat Kandili, Regaip ve Miraç Kandillerini takip eden üç aylar içerisinde yer alır. Üç ayların içerisinde olduğunun bilinmesinin yanı sıra, 2019 yılı için diyanet takvimine göre kandillerin tam tarihleri yayınlandı.
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Berat Kandili Ne Zaman?
Berat Kandil, üç aylardan biri olan Şaban ayının 14. günündedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 yılındaki Berat Kandili Nisan ayına denk geliyor. Miladi takvim baz alındığında, 19 Nisan 2019 Cuma Günü tüm İslam dünyası için Berat Kandili olarak kabul edilir. Başka bir ifadeyle, 19 Nisan Cuma gününü, 20 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece, Berat Kandili olarak kutlanacaktır.
Berat Kandili’nin hemen ardından ise, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü Ramazan ayı başlayacaktır.
Berat Kandili’nin Önemi Nedir?
Berat, Arapça’da temize çıkma manasına gelir. Müslümanlar tarafından af, merhamet ve günahlardan arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, kulların saf ve temiz ruhlarla
Berat Kandili’nin kullara aşıladığı ilk şey, kulların kimlerden ve nelerden uzak duracağını; kimlere ve nelere yakın olacağını düşünebilmektir. Berat Gecesi, müminlerin önceki günahlarını düşünüp bunlardan pişmanlık duymasına, tövbe etmesine ve ruhuna ağır gelen her türlü kederden uzaklaşmasına imkan veren manevi bir fırsat sunar.
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