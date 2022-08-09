Berat Özdemir kimdir? Trabzonspor oyuncusu Berat Özdemir El İttifak'a mı transfer oldu?

Berat Özdemir son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Suudi Arabistan ligi takımlarından El İttifak ünlü futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Peki Berat Özdemir kimdir? Berat Özdemir nereli ve kaç yaşında, hani takımlarda oynadı? İşte detaylar...

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Berat Özdemir 23 Mayıs 199 yılında Kayseri, Melikgazi'de dünyaya geldi.

Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, 2016-2017 sezonunun devre arasında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. Hacettepe'de 1,5 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynanan 1. Lig maçında ilk kez a takım forması giydi.

BERAT ÖZDEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Berat Özdemir'in altyapı kariyeri:

2008-2016 Gençlerbirliği

Berat Özdemir'in profesyonel kariyeri:

2018-2021 Gençlerbirliği

2017-2018 → Hacettepe

2021- Trabzonspor

Berat Özdemir'in Millî takım kariyeri:

2017 Türkiye U-19

2018-2020 Türkiye U-21

2021- Türkiye

TRABZONSPOR OYUNCUSU BERAT ÖZDEMİR EL İTTİFAK'A MI TRANSFER OLDU?

Trabzonspor'da orta saha rotasyonunda gerilere düşen Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu.

Berat Özdemir için 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında El İttifak ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Öte yandan Trabzonspor, Berat Özdemir için teşekkür mesajı yayımladı.

İşte Trabzonspor tarafından yapılan açıklama:

"Berat Özdemir'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

