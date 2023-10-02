Berber'in yıldızı Mert Yazıcıoğlu hayranının o isteğini geri çevirmedi! Mesaj atıp, adres istedi

Afra Saraçoğlu'yla ilişkisini sonlandırdıktan sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa süreli bir birliktelik yaşayan Mert Yazıcıoğlu, son dönemin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Şimdilerde Burak Özçivit ile başrolünü paylaşacağı Netflix’in yeni filmi ‘Berber’ ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yazıcıoğlu'nun yeni imajı da çok beğenilmişti. Yakışıklı oyuncu yeni haliyle hayranlarından tam not aldı.

Yazıcıoğlu şimdi de, bir hayranına yaptığı jestle gündeme geldi. Twitter'da gözlüklü fotoğrafını paylaşan Yazıcıoğlu'na hayranı 'Gözlüğünü bana yollamak için kaç para istiyorsun' yorumunu yaptı.

Bunu gören Mert Yazıcıoğlu da hayranına mesaj atarak adresini istedi. Ecem isimli bu kullanıcı da Yazıcıoğlu'nun bu mesajını paylaştı.

Mert Yazıcıoğlu'nun hayranına yaptığı bu jest sosyal medyada gündem oldu.



