Berberde fön çekme meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 4 yıl hapis

Adem B, Çiftçi'nin saçlarını sert şekilde ovalayıp kuruladığını öne sürerek, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını, kalfanın kendisine küfür ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine kendisinin de "Yapamayacaksan bırak, ustan yapsın." dediğini belirten Adem B, daha sonra berberin kalfa Oğuzhan Çİftçi'yi fön çekmesi için çağırdığını anlattı.

Bıçağın kime değdiğini bilmediğini savunan Adem B, "Kimseyi hedef alarak hareket etmedim, sonrasında oradan kaçıp uzaklaştım. Bıçağı koşarken atmıştım. Müştekileri bıçakladığım anı hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

- "Saçını düzeltmeye çalışırken 'Yapamıyorsan sen de bırak' dedi"

Müşteki Oğuzhan Çiftçi de saçını düzeltmeye çalıştığı sırada sanığın kendisine "Yapamıyorsan sen de bırak" dediğini, bunun üzerine kendisinin fön makinesini kapattığını belirterek, "Bu sırada sanık küfürler etmeye başladı. Bunun üzerine ben de 'Müşterileri rahatsız etme, dışarda sakince konuşalım.' deyip dışarı çıktım." ifadesini kullandı.

Sanığın dükkandan çıkar çıkmaz üzerine doğru yürüdüğünü aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Ben de onun üzerine yürüdüm. Sanık yine küfürler ediyordu, bunun üzerine yumruk attım. Karşılıklı yumruklaşmaya başladık. Devamında Ramazan Mutlu olayı görüp yanımıza geldi. Ramazan, kavgayı ayırmaya çalışıyordu. Sanık bunun üzerine Ramazan'ı 4 kez karnından bıçakladı. Devamında olay yerinden kaçtı, peşinden koştum ama yakalayamadım. Olay yerine geri döndüğümde sanığın beni de belimden ve bacağımdan bıçakladığını fark ettim."