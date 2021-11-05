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  4. Berdan Mardini sevgilisi olduğunu söyledi! Fatoş Yelliler çileden çıktı

Berdan Mardini sevgilisi olduğunu söyledi! Fatoş Yelliler çileden çıktı

05.11.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini ve eski eşi Fatoş Yelliler arasındaki gerilim dinmiyor. Mardini yayında sevgilisi olduğunu söyleyince eski eşten yanıt gecikmedi.

Berdan Mardini ile boşanma sürecindeyken, modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu itiraf eden Fatoş Yelliler, gündeme bomba gibi düşmüştü. Eski eşinin itirafıyla büyük şok yaşayan ünlü türkücü çocuklarının velayeti almış ve Yelliler'i uyuşturucu kullanmakla suçlamıştı.

Karşılıklı olarak suçlamalar devam ederken Mardini canlı yayında sevgilisi olduğunu söyledi. Yatağını Mardini için süsleyen sevgilisiyle olduğu anları da paylaşan Mardini'ye eski eşi sert çıktı.

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Fatoş Yelliler üst üste yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi: "Çocuklarını düşünen bir baba annelerinden ayrı o iki evlat okul çağında çocuklar kalkıp sosyal medyada başka kadınla yaşadıklarını paylaşmaz çocukların psikolojilerini umursamadığınız buradan belli zaten elbette bekarsınız hayatınızda biri olabilir ama evlatlarınızı düşünüp bunları bu kadar gözlerine sokmayın yazık çok yazık..."

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Hızını alamayan Fatoş Yelliler açıklamasının devamında ise "Ben olsaydım mesela öncelikle ilk pastamı evlatlarımla keser onlarla kutlama yapar o kareleri paylaşırdım sonra hayatımdaki insanla bunu yapardım yine usulünce tabi; yatak odasından karelerle değil nerede sizdeki örf adetler madem bu kadar önemli sizin için?" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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