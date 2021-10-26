Berdan Mardini'nin 'annelik' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den zehir zemberek yanıt!

Lüks bir otelde katıldığı düğünde havaya saçılan dolarları görünce Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" sözleriyle gündem olan Berdan Mardini, bugün TV 8'de ekrana gelen 2. Sayfa'nın konuğu oldu.

"ANNELERİ ÇOCUKLARI GÖRECEK DURUMDA DEĞİL"

Mardini, yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen eski eşi Fatoş Yelliler hakkında, "Anneleri şu an çocukları görecek durumda olmadığı için şu an görüşmüyorlar. Çocuklarımın, annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek." dedi.

Yayının ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Fatoş Yelliler, eski eşinin devlete karşı illegal işler yaptığını iddia etti.

İşte Fatoş Yelliler'in o açıklamaları...

"12 yıl boyunca kocalık-babalık yapmış olsaydınız bu evlilik hala devam ediyor olacaktı. Çocukların annelerini görmemeleri o yaşta çocukları cezalandırmak demek.

"O ZAMAN HAPSİ BOYLARSINIZ"

Ben konuşmaya başlarsam önce devlete karşı yapılan illegal işlerinizden başlarım. Hepsini belgeli ispatlarım. O zaman hapsi boylarsınız. Ne itibarınız kalır ne de velayet.

İlla çocuk bakmak istiyorsanız önce evlilik çerçevesinde gizli yaptığınız yasak aşktan olup masum, hiç görmeyip sahip çıkmadığınız çocuktan başlayın.

"ÇOCUKLARIM HALA KARDEŞLERİ OLDUĞUNU BİLMİYOR"

Benim çocukların hala kardeşleri olduğunu bilmiyorlar. Psikoloji bozulmasın, babalarını yanlış tanımasınlar diye büyüdüklerinde gereğince anlatılır dedim.

Her şeyden önce kendi hırs, nefret, kin ve öfkenizden önce çocuklarınızı düşünseydiniz siz de TV'lerde annelerini kötülemeden önce sekiz yaşında bir kız çocuğuna senin annen o... diyecek kadar iyi babasınız doğru! Ayakta alkışlıyorum" dedi.



