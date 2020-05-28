Beren Gökyıldız'ın yeni dizisi Kimsesizler oldu!

Bu sezon 3. sezonuyla ekrana gelen Yasak Elma haricinde Baraj ve Öğretmen dizilerine imza atan MedYapım, yeni dizisini duyurdu. Başrolünde daha önce aynı yapım şirketinin 'Anne' ve 'Kızım' dizilerinde rol alan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın rol alacağı dizinin adı 'Kimsesizler' olarak açıklandı.

Fox TV'de yayınlanacak olan dizi yetimhanede yaşayan çocukların hikayesini anlatacak.

MedYapım yeni dizisini "Medyapım yeni dizisi ‘Kimsesizler’ için Beren Gökyıldız ile anlaştı. Prodüksiyon çalışmaları başlayan projeyi de ilk bizden duyun istedik" açıklamasıyla duyurdu.



