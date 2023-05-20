MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beren Saat 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırdı! Sosyal medyanın diline düştü

Beren Saat 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırdı! Sosyal medyanın diline düştü

20.05.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı projelerle sık sık adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Beren Saat sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Beren Saat bu defa son paylaşımıyla gündem oldu. 19 Mayıs'ı kutlamak isteyen güzel oyuncu bayramları karıştırdı ve sosyal medyanın diline düştü.

Beren Saat 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırdı! Sosyal medyanın diline düştü

Ünlü oyuncu Beren Saat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mezun olduğu okula gitti. Buradan gönderi paylaşan güzel oyuncu bayramları karıştırınca sosyal medyanın diline düştü.

Beren Saat dün çok konuşulacak bir gafa imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile 19 Mayıs'ı karıştıran oyuncunun paylaşımına "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun" yazması sosyal medyada tepki çekti.

Futbol maçından bir fotoğrafını paylaşan Saat, "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun" diyerek 23 Nisan'ı kutladı. Saat aynı paylaşımında "19 Mayıs'ı mezun olduğum okulun bayram töreninde kutladım. Kalbi Atatürk için çarpan gençler hayat sevincimi arttırdı. (Hepsi benden daha iyi futbol oynayan) Takım arkadaşlarım, tüm katılımcılar, açık artırma ile eğitime bağışta bulunan tüm veliler, sevgili öğretmenler ve okul yönetimi, elleriyle kalp yapan kız çocukları harikasınız..." dedi.

beren saat

Beren Saat gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırsa da kullanıcıların tepkisini çekti. Beren Saat için "Bayramların adını bilmiyor" yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adı Demet Özdemir ile anılmıştı! Yeni sevgilisi...Adı Demet Özdemir ile anılmıştı! Yeni sevgilisi...
Zeynep Bastık ve eski kocası da karede! "Bütün dullar toplandık"Zeynep Bastık ve eski kocası da karede! "Bütün dullar toplandık"
Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Oyuncu gençler ünlü oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Ali Babacan’ın ‘CHP listesi’ yorumu ve Cumhur İttifakı’na gönderdiği ‘hazırız’ mesajı gündem yarattı!

Ali Babacan’ın ‘CHP listesi’ yorumu ve Cumhur İttifakı’na gönderdiği ‘hazırız’ mesajı gündem yarattı!

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Savaşın seyrini değiştirebilir! ABD'den 'tarihi' karar

Savaşın seyrini değiştirebilir! ABD'den 'tarihi' karar

İlginizi Çekebilir

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.