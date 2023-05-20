Beren Saat 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırdı! Sosyal medyanın diline düştü

Ünlü oyuncu Beren Saat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mezun olduğu okula gitti. Buradan gönderi paylaşan güzel oyuncu bayramları karıştırınca sosyal medyanın diline düştü.

Beren Saat dün çok konuşulacak bir gafa imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile 19 Mayıs'ı karıştıran oyuncunun paylaşımına "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun" yazması sosyal medyada tepki çekti.

Futbol maçından bir fotoğrafını paylaşan Saat, "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun" diyerek 23 Nisan'ı kutladı. Saat aynı paylaşımında "19 Mayıs'ı mezun olduğum okulun bayram töreninde kutladım. Kalbi Atatürk için çarpan gençler hayat sevincimi arttırdı. (Hepsi benden daha iyi futbol oynayan) Takım arkadaşlarım, tüm katılımcılar, açık artırma ile eğitime bağışta bulunan tüm veliler, sevgili öğretmenler ve okul yönetimi, elleriyle kalp yapan kız çocukları harikasınız..." dedi.

Beren Saat gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırsa da kullanıcıların tepkisini çekti. Beren Saat için "Bayramların adını bilmiyor" yorumları yapıldı.



