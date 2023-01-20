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  4. Beren Saat'e Farah Zeynep Abdullah sorulunca bakın ne yaptı! Sosyal medya o hareketi konuşuyor

Beren Saat'e Farah Zeynep Abdullah sorulunca bakın ne yaptı! Sosyal medya o hareketi konuşuyor

20.01.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin film olarak yeniden izleyici karşısına çıkacağı haberi, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Güzel oyuncu Beren Saat'e, yeni Bihter'in Farah Zeynep Abdullah olduğu hatırlatılınca bakın ne yaptı.

Beren Saat'e Farah Zeynep Abdullah sorulunca bakın ne yaptı! Sosyal medya o hareketi konuşuyor

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Beren Saat, Farah Zeynep Abdullah sorusunu duyunca hızla uzaklaştı.

Gecelerde 7 milyonluk arabasıyla görüntülenen Beren Saat, 2. Sayfa muhabirinin kendisine yönelttiği soruyla kaçacak delik aradı.

Beren Saat Farah Zeynep Abdullah'ın adını duyunca bakın ne yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor

''Aşk-ı Memnu üçüncü kez çekilecek. Birçok isim konuşuldu ve seçilen Farah Zeynep oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?'' sorunu duyan Beren Saat, hayal kırıklığına uğramış surat ifadesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beren Saat Farah Zeynep Abdullah'ın adını duyunca bakın ne yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sessiz kalmayı tercih eden güzel oyuncu, muhabire veda etmeden gaza basarak hızla gözden kayboldu. Sosyal medya kullanıcıları, Beren Saat'in bu hareketine ''Yüzü her şeyi anlatıyor'' ve ''Bihter'in alaycı gülüşü'' gibi yorumlar yaptı.

Beren Saat Farah Zeynep Abdullah'ın adını duyunca bakın ne yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Aşk-ı Memnu filminde Farah Zeynep Abdullah'a, Çağlar Ertuğrul'un eşlik edeceği konuşuluyor. Farah Zeynep Abdullah, kendisine gelen linçleri ''acılara yürüyor korkmuyorum'' sözleriyle tiye almıştı.

Beren Saat Farah Zeynep Abdullah'ın adını duyunca bakın ne yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor

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