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Beren Saat'in başörtüsü sözlerini Şükriye Tutkun yerden yere vurdu! "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i..."

01.04.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Saat'in 'EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmaya Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun tepki gösterdi. Tutkun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Beren Saat hakkında, "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i...." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Beren Saat’in "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.” sözlerine Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun tepki gösterdi.

Beren Saat'in konuşması gündemde! Beren Saat'in konuşması gündemde! "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan..."

"TOPLUMUN AHKALINI BOZAN YERLİ DALLAS BİHTER..."

Tutkun, "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i, dakikalarca tecavüze uğradığı sahneleri ile haftalarca gündemde kalan tecavüzü alkolü özendiren Fatmagülün Suçu Ne dizisinin başrolü #BerenSaat gülümseyerek kadın haklarından bahsetmiş. Ne alaka hem Amerika değil miydi senin vatan!" ifadelerini kullandı.

Şükriye Tutkun: Bana yandaş diyorlar...Şükriye Tutkun: Bana yandaş diyorlar...


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Beren Saat Şükriye Tutkun
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