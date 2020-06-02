Beren Saat'in romantik sözlerini Kenan Doğulu beğenmedi

Geçtiğimiz yıl evliliklerinde ciddi sorunlar yaşayan ve uzun süre boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu-Beren Saat çiftinin aşkları dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya hesabından 46 yaşına giren eşi Kenan Doğulu ile baş başa göründükleri bir fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, eşinin doğum gününü kutladı.

Usta müzisyenin, Beren Saat'in paylaştığı doğum günü karesini beğenmeyip yorum yapmaması bazı takipçilerin dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa, "Değişik bir aşk yaşıyorlar" şeklinde mesajlar gönderdi.

Kenan Doğulu, geçtiğimiz şubat ayında eşinin doğum gününü, “Çok seviyorum seni sevmeyi, sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün” diyerek kutlamıştı.

KENAN'A ŞİİR YAZDI!

Öte yandan Beren Saat'ten, eşi Kenan Doğulu'ya büyük bir jest geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; 31 Mayıs'ta doğum günü olan Doğulu'ya, eşi aşk şiiri yazdı. Ünlü oyuncunun yazdığı aşk şiirini, Kenan Doğulu besteledi. Beren Saat'in bu jesti gündem oldu.

Beren Saat, geçtiğimiz yıl Kenan Doğulu'nun doğum gününde "Oyun arkadaşımı kaybettim" sözleriyle magazine damga vurmuş, aylarca konuşulmuştu.

