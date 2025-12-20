Erotik resimler, yatağı kayda alan kamera ve dahası: İşte Epstein'ın evinden fotoğraflar

Değeri 77 milyon dolar olarak belirtilen şehir evinde masaj odaları, duvarları süsleyen erotik kadın tabloları ve gizli kameralar dikkat çekti. Görüntüler, Epstein’ın yaşam alanını sıradan bir lüks evden çok, tartışmalı ve ürkütücü bir mekâna dönüştürdüğünü ortaya koydu.