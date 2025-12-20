MAGAZİN

Erotik resimler, yatağı kayda alan kamera ve dahası: İşte Epstein'ın evinden fotoğraflar

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in Manhattan’daki evinden çıkan görüntüler gündemi sarstı. Daha önce görülmemiş fotoğraflarda; gizli kameralar, erotik tablolar ve sıra dışı dekorasyon detayları dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanlığı, çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmaktan yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyaların ilk bölümünü yayınladı. Belgelerin büyük kısmı sansürlü kalırken, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ünlü şarkıcı Michael Jackson'a ait fotoğraflar da öne çıktı.

Pedofili Jeffrey Epstein’ın Manhattan’daki meşhur şehir evine ait daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar da ortaya çıktı.

LÜKS MALİKANEDEN KARANLIK DETAYLAR

Erotik resimler, yatağı kayda alan kamera ve dahası: İşte Epstein'ın evinden fotoğraflar G1

Cuma günü kamuoyuyla paylaşılan ve Epstein’ın mal varlığından elde edilen en kapsamlı delil dosyası içinde yer alan görüntüler, lüks malikânenin karanlık detaylarını gözler önüne serdi.

Erotik resimler, yatağı kayda alan kamera ve dahası: İşte Epstein'ın evinden fotoğraflar G2

Değeri 77 milyon dolar olarak belirtilen şehir evinde masaj odaları, duvarları süsleyen erotik kadın tabloları ve gizli kameralar dikkat çekti. Görüntüler, Epstein’ın yaşam alanını sıradan bir lüks evden çok, tartışmalı ve ürkütücü bir mekâna dönüştürdüğünü ortaya koydu.

Erotik resimler, yatağı kayda alan kamera ve dahası: İşte Epstein'ın evinden fotoğraflar G3

Evin dekorasyonunda yer alan detaylar da şaşkınlık yarattı.

Erotik resimler, yatağı kayda alan kamera ve dahası: İşte Epstein'ın evinden fotoğraflar G4

Giriş bölümünde tavandan sarkan bir ipi tutan kadın heykeli, yarı çıplak kadın resimleriyle dolu duvarlar ve yatak odası olduğu düşünülen alanda gizlenmiş bir kamera objektiflere yansıdı.

Erotik resimler, yatağı kayda alan kamera ve dahası: İşte Epstein'ın evinden fotoğraflar G5

Malikânenin, Victoria’s Secret’ın sahibi Leslie Wexner tarafından Epstein’a satıldığı ve Wexner’ın Epstein’ın en güçlü dönemlerinde hayatını maddi olarak desteklediği biliniyor.

