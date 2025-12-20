Erotik resimler, yatağı kayda alan kamera ve dahası: İşte Epstein'ın evinden fotoğraflar

ABD Adalet Bakanlığı, çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmaktan yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyaların ilk bölümünü yayınladı. Belgelerin büyük kısmı sansürlü kalırken, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ünlü şarkıcı Michael Jackson'a ait fotoğraflar da öne çıktı.
Pedofili Jeffrey Epstein’ın Manhattan’daki meşhur şehir evine ait daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar da ortaya çıktı.
Cuma günü kamuoyuyla paylaşılan ve Epstein’ın mal varlığından elde edilen en kapsamlı delil dosyası içinde yer alan görüntüler, lüks malikânenin karanlık detaylarını gözler önüne serdi.
Değeri 77 milyon dolar olarak belirtilen şehir evinde masaj odaları, duvarları süsleyen erotik kadın tabloları ve gizli kameralar dikkat çekti. Görüntüler, Epstein’ın yaşam alanını sıradan bir lüks evden çok, tartışmalı ve ürkütücü bir mekâna dönüştürdüğünü ortaya koydu.
Evin dekorasyonunda yer alan detaylar da şaşkınlık yarattı.
Giriş bölümünde tavandan sarkan bir ipi tutan kadın heykeli, yarı çıplak kadın resimleriyle dolu duvarlar ve yatak odası olduğu düşünülen alanda gizlenmiş bir kamera objektiflere yansıdı.
Malikânenin, Victoria’s Secret’ın sahibi Leslie Wexner tarafından Epstein’a satıldığı ve Wexner’ın Epstein’ın en güçlü dönemlerinde hayatını maddi olarak desteklediği biliniyor.
