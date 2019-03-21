Beren Saat'li Netflix dizisinde bomba isim!

Yine O3 Medya'nın imza atacağı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturacak. Dizinin 8 veya 10 bölümden oluşacak ilk sezon çekimlerine ay sonu ya da en geç nisan ayının ilk haftası başlanması planlanıyor.

Nuran Evren Şit ve Jason George'un senaryo grubunda yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da çok konuşulacağa benziyor. Geçen aylarda Beren Saat'in Netflix'le yaptığı anlaşmanın duyurulduğu gün ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün Netflix Türkiye'nin instagram hesabını takibe alması heyecan yaratmıştı. Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün partner olarak dizi çekmesini isteyen sevenleri sosyal medyayı yorum yağmuruna tutmuştu.

Bu isteğin sonunda gerçek olduğu ortaya çıktı. Beren Saat'in cast çalışmaları gizlilikle yürütülen dizi için Mehmet Günsür'le anlaşıldığı öğrenildi.

Saat'in dizideki diğer bir rol arkadaşı ise kardeşine hayat verecek olan Melisa Şenolsun...

