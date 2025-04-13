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BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! "100 bin TL aldım" diyerek itirafta bulundu... İşte yeni mesleği

Bir döneme damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla adını duyuran Melih Değirmenci, Katarsis'e konuk oldu. 'BBG Melih' olarak tanınan Melih Değirmenci'nin mesleği ve itirafları gündeme geldi.

BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! "100 bin TL aldım" diyerek itirafta bulundu... İşte yeni mesleği
Kubra Akalın

2000'li yıllara damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında birinci olan '02 Melih' yani Melih Değirmenci yıllar sonra ortaya çıktı. Melih Değirmenci'nin son hali, mesleği ve itirafları gündeme geldi.

YouTube'da Katarsis X-TRA programına konuk olan Melih Değirmenci yarışmaya katıldığı dönemle ilgili "Her şey çok kalıplı ve klişeliydi. Ama yarışmadan çıktıktan sonra o kalıpların yerle bir olduğunu fark ettim. Bambaşka bir denge oluşmuştu" diye konuştu.

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"ŞÖHRET BUNU ELİMDEN ALDI"

"Ben normal bir gençlik yaşamayı kaybettim o yarışmayla birlikte" diyen BBG Melih sözlerine şöyle devam etti:

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"Sıradan bir üniversite öğrencisi gibi dolmuşa binip, sokakta dondurma yemek gibi küçük özgürlükleri bile yaşayamadım. O hayatı ancak yurt dışında, kimsenin beni tanımadığı yerlerde yaşadım. Benim tek hayalim bir üniversite öğrencisi olarak hayatı keşfetmekti. Ama şöhret bunu elimden aldı."

BBG MELİH NE İŞ YAPIYOR?

BBG Melih aldığı ödüle dair de “Biz çok yüksek paralar almadık, Acun dönemine göre ödüller düşüktü. 100 bin TL aldım, onunla önce komşumuza kalp nakli yaptırdık, ardından Güneydoğu’da bir okul açtık” diyerek dikkat çekti.

Şimdilerde bir oyunculuk ajansının kurucusu olarak sektörde yer alan Değirmenci, dizi ve filmlere oyuncu yetiştiriyor.

Mynet'in Sesi
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Biri Bizi Gözetliyor Melih Değirmenci
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