Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanacak mı? Flaş gelişme

Son günlerde haklarında çıkan boşanma haberlerinden sonra Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti klipte yan yana geliyor.

Beren Saat, Kenan Doğulu'nun son albümü olan "Vay Be" şarkısının klip çekiminde de yer alacak.

Habertürk'ün haberine göre, yakışıklı popçu "Vay Be" nin çıkış şarkısı "Issız Ada"nın klibinde eşi Beren Saat ile birlikte kameralar karşısına geçerek boşanma iddialarına son noktayı koydu.

KLİP 13 TEMMUZ'DA YAYINLANACAK

13 Temmuz'da ekranlara gelecek olan Kenan Doğulu'nun albümündeki "Issız Ada" şarkısına Dominik'te Ömer Faruk Sorak'ın çektiği klipte, Beren Saat de rol alıyor. Şarkının klibinin ise dikkat çeken bir konusu olduğu konuşulanlar arasında.

