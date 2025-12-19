Survivor 2026 ne zaman başlıyor? SURVİVOR 2026 yarışmacıları kimler?

Milyonları ekran başına kilitleyen, heyecanın ve adrenalinin doruk noktası Survivor 2026 için geri sayım resmen bitti! Acun Ilıcalı’nın her yıl olduğu gibi büyük bir gizlilikle yürüttüğü hazırlıklarda sona gelindi. Survivor tutkunlarının aylardır beklediği o kritik soru yanıtını buldu: Survivor ne zaman başlıyor?

Gelen son dakika bilgilerine göre, Survivor 2026 heyecanı geleneği bozmuyor. Yarışma, 1 Ocak 2026 Perşembe günü ilk bölümüyle TV8 ekranlarında olacak.

SURVIVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda yer alacak isimler; Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin olarak duyurulmuştu.

Gönüllüler takımında ise şu yarışmacılar açıklandı:

''Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.''