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Beren Saat ve Kenan Doğulu herkesin içinde aşka geldi! Öpücüklere boğdu

31.05.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elle Türkiye Style Ödül Töreni'ne katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu geceye damga vuran isimler arasındaydı. 47 yaşına basan Kenan Doğulu'ya sürpriz pasta kesildiği anlarda Beren Saat herkesin içinde eşini öpücüklere boğdu.

Bir süredir albüm hazırlığında olan Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile ödül törenine katıldı. Pandemi dönemi boyunca eşi Kenan Doğulu ile şarkılar yazmaya başladığını, stüdyoda şarkıları üzerine bolca çalıştıklarını dile getiren Saat törende sade tarzıyla dikkat çekti.

Elle Türkiye Style Ödül Töreni'ne eşi Beren Saat ile katılan Kenan Doğulu’ya pasta sürprizi yapıldı.

47 yaşına basan Kenan Doğulu'ya sürpriz pasta kesildi. Bu sırada Beren Saat ise eşi Kenan Doğulu’yu öpücüklere boğdu. Herkesin içinde romantik anlar yaşayan çiftin o anları sosyal medyada da "Sonunda mutlular" yorumlarına sebep oldu.

İkili uzun süre evliliklerinde problem yaşamış ve boşanmanın eşiğine gelmişti.

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Beren Saat
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