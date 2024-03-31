Beren Saat ve Kenan Doğulu oyunu kullandı! "Hep umutluyuz"

Ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu da yerel seçimler için oylarını kullandı. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift oy kullandıktan sonra sevenleriyle de fotoğraf çektirdi.

Oy vermek için eşi Beren Saat’le sandığa giden Kenan Doğulu “Siyaset hayatına atılmak ister misiniz?” sorusuna “Yakında başbakan olacağım, eski sisteme geri döneceğiz.” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Muhabironline'ın haberine göre; Beren Saat ise oy kullandıktan sonra "Hep umutluyuz" dedi.

Kenan Doğulu ise "Yöneticilerimizi seçtik hayırlı olsun" dedi.







