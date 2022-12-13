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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu buluşması

13.12.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi. Üçlünün buluştuğu anlar Aşk-ı Memnu hayranları tarafından çok beğenildi.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu buluşması

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.
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Dizide Bihter ve Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ise performansları ile büyük övgü toplamıştı. 14 yıl sonra aynı projede bir araya geleceği açıklanan ikili, dün gece düzenlenen bir etkinlikte dizinin yönetmeni ile bir araya geldi.

AŞK-I MEMNU BULUŞMASI YAŞANDI

Dizinin yönetmeni Hilal Saral, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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AYNI PROJEDE BİR ARAYA GELECEKLER

14 yıl sonra buluşan Tatlıtuğ ve Saat'in yer aldığı film New York'ta çekildi. Filmin paylaşılan ilk kareleri ikilinin hayranları tarafından sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
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