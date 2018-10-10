Beren Saat'in terliklerindeki kanguru tüyleri hayvanseverleri kızdırdı

Eşi Kenan Doğulu ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Beren Saat, uzun çorapları, kapüşonlu sweet montu, Gucci tüylü terlikleriyle dikkati çekti. Sözcü'nün haberine göre; bu terliklerin satış fiyatı 5 bin 400 civarında. Terlik kuzu derisinden yapılma, tüyler ise kanguru tüyünden.

34 yaşındaki oyuncunun, hem hayvan haklarını koruyup hem de kuzu derisi, kanguru tüyünden yapılma terlik giymesi tartışmalara neden oldu.

Bazı hayvanseverler ‘Hani hayvanları koruyordun? Ayağındaki terliğin tüyleri kanguru tüyünden yapılmış. Bu ne çelişki Beren!’ ifadelerini kullandı. Bazı hayvanseverler ise "Geçenlerde orangutanların hayatlarını kurtarmak için sosyal sorumluluk projesinde yer almıştın. Peki ayağındaki terlik neden yapılmış?’ şeklinde yorumlarda bulundu.



