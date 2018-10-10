MAGAZİN

Beren Saat'in terliklerindeki kanguru tüyleri hayvanseverleri kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz gün eşi Kenan Doğulu ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Stiliyle dikkati çeken Saat'in giydiği terliklerin kanguru tüyü olması, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Beren Saat'in terliklerindeki kanguru tüyleri hayvanseverleri kızdırdı

Eşi Kenan Doğulu ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Beren Saat, uzun çorapları, kapüşonlu sweet montu, Gucci tüylü terlikleriyle dikkati çekti. Sözcü'nün haberine göre; bu terliklerin satış fiyatı 5 bin 400 civarında. Terlik kuzu derisinden yapılma, tüyler ise kanguru tüyünden.

beren saat terlik

34 yaşındaki oyuncunun, hem hayvan haklarını koruyup hem de kuzu derisi, kanguru tüyünden yapılma terlik giymesi tartışmalara neden oldu.

beren saat terlik

Bazı hayvanseverler ‘Hani hayvanları koruyordun? Ayağındaki terliğin tüyleri kanguru tüyünden yapılmış. Bu ne çelişki Beren!’ ifadelerini kullandı. Bazı hayvanseverler ise "Geçenlerde orangutanların hayatlarını kurtarmak için sosyal sorumluluk projesinde yer almıştın. Peki ayağındaki terlik neden yapılmış?’ şeklinde yorumlarda bulundu.

beren saat terlik

PARTNERTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyorTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyor
Çağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyorÇağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyor
Mustafa Sandal'dan Berkay ve Arda Turan açıklaması Mustafa Sandal'dan Berkay ve Arda Turan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat kenan doğulu kanguru derisi terlik

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Şehit eşinden yürek yakan istek

Şehit eşinden yürek yakan istek

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!

Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!

Çağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyor

Çağla Şıkel affetmedi! Mahkemeye veriyor

Mustafa Sandal'dan Berkay ve Arda Turan açıklaması

Mustafa Sandal'dan Berkay ve Arda Turan açıklaması

Hazal Kaya çok seksi

Hazal Kaya çok seksi

Eda Taşpınar Brezilya'ya açılıyor

Eda Taşpınar Brezilya'ya açılıyor

Vildan Atasever'in lahmacun isyanı

Vildan Atasever'in lahmacun isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.