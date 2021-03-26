Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı.

Çiftin ikinci bebekleri Mete de dün dünyaya gelmişti.

METE'NİN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Berfu Yenenler, Instagram'dan yayınladığı gönderi ile oğlu Mete'nin yüzünü gösterdi.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yenenler, "Evde artık 3 Eser olacak. Orijinal Eser, kıvırcık emmi Eser, küçük emmi Eser..." ifadelerini kullandı.

Mete bebeğin babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, Berfu Yenenler'in gönderisi 75 binden fazla beğeni aldı.

