Ünlü türkücü Berdan Mardini 15 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Mardini'nin genç sevgilisi ile arasındaki yaş farkı uzun süre konuşulmuştu.

Genç sevgilisi ile her fırsatta aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü türkücüye 'Kardeşiniz gibi duruyor', 'Kızı değil mi?', 'Kızın yaşında' gibi eleştirel yorumlar yapılıyordu.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Tüm bu eleştirilere aldırış etmeyen Berdan Mardini tüm davetlere genç sevgilisi ile el ele katılıyordu. Ünlü türkücü 2 yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi.

Çiftin nikahını Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıydı.