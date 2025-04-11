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MEB 2025 öğretmen atamasında ilk rakam ortaya çıktı! işte Mehmet Şimşek ve Yusuf Tekin’in konuştuğu o sayı…

2025 yılında yapılacak olan öğretmen atamasında sayı artacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında yapılan görüşmesinin perde arkası kulislere sızdı. Toplantıda konuşulan rakamlar öğretmen adaylarının taleplerinin yine çok gerisinde kalacak. İşte tartışma yaratacak masadaki o rakamlar…

MEB 2025 öğretmen atamasında ilk rakam ortaya çıktı! işte Mehmet Şimşek ve Yusuf Tekin’in konuştuğu o sayı…

2024 KPSS kapsamında yapılacak öğretmen atamaları için bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin detayları öğrenildi.

Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay’ın edindiği bilgilere göre, görüşmede atama sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar gündeme geldi. Toplantıda 30 bin öğretmen ataması konuşuldu.

Tasarruf nedeniyle emekli sayısı kadar istihdam sayısı meselesinin yeniden masaya getirildiği toplantıda Bakan Tekin, saha araştırmaları sonucu hazırladığı açığa ilişkin haritayı gösterdi. Tasarruf kapsamında konuşulan 13 bin rakamının yetersiz olduğuna işaret edilirken, toplantıda 30 bin sayısı gündeme getirildi.

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EMEKLİ SAYISI KADAR ATAMA DA YİNE MASAYA GELDİ

"Toplantıda 30 bin sayısı gündeme geldi" diyen Mahmut Özay şu bilgileri paylaştı:

"Merakla beklenen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmesi gerçekleşti.

Buluşmada MEB için öngörülen atama sayısı konuşuldu. Tasarruf tedbirlerinden dolayı üzülerek söylüyorum daha önce yazdığım emekli sayısı kadar istihdam sayısı yine masaya getirildi. Bu sayısı ise ortalama 13 bini geçmiyor.

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Bakan Yusuf Tekin, okullardan gelen verilerden yola çıkarak istihdam açığı için daha önce yaptığı haritayı gösterdi. Sahadan gelen sesleri anlattı.

BAKAN TEKİN ‘İHTİYAÇLAR BU SAYININ ÇOK ÜSTÜNDE’ DEDİ

İhtiyaçların ifade edilen sayının çok üstünde olduğunu söyleyen Bakan Tekin, bu konuda gelen talepleri tek tek belirtti. Toplantıda 30 bin sayısı gündeme getirildi.

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Bu sayı, Strateji Başkanlığı tarafından MEB'e ifade edilen rakamın çok üstünde. Ama bu konuda yoğun bir talep var. Birazcık limoni başlayan toplantının sonunda yüzler gülerek ayrılmış. Şimdi son söz kabinede. Güzel haberler gelir inşallah."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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atama Öğretmen Mehmet Şimşek KPSS emekli öğretmen atama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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